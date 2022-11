亞洲七欖播錯國歌｜香港欖總：日後遇類似情況港隊即時退賽　亞洲欖總：錯播國歌者是實習生 (更新)

《韓國時報》引述主辦方一名公關代表稱,事前曾要求各參賽隊伍提交國歌錄音,但沒有收到港隊提交的國歌錄音,職員於是上網搜尋並下載了置頂的一首歌曲(our staff saved 'the Hong Kong national anthem' listed on the top of a search engine)。報道又指,亞洲欖球總會有提醒南韓主辦方,香港隊應該使用中國國歌,但無法刪除已下載的錯誤錄音,並交予廣播組播放。

欖總:日後遇類似情況港隊即時退賽

香港欖總發表聲明,反駁指早於上月23日,亞洲欖總已直接與港隊確認,若港隊晉級決賽當日賽前將播《義勇軍進行曲》,強調有相關對話紀錄(HKRU is in possession of messages substantiating this interaction)。欖總又說,從未獲亞洲欖總或主辦方通知,指將會播放從網上搜尋的歌曲,或播放未經香港欖總或亞洲欖總確認的歌曲。欖總重申,接受今次事件並非蓄意失誤,但形容事件明顯傷害球隊及香港市民,若日後面對類似情況,港隊將即時退出賽事(Future errors of this type shall necessitate the team’s immediate withdrawal from competition)。香港欖球總會對此事件表示強烈不滿,並已要求保證此錯誤絕不會再次發生。

亞洲欖總則指,錯播國歌的是一名實習生,沒有不可告人動機。