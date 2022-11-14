亞洲七欖播錯國歌｜湯家驊：肯定不是無心之失　何君堯不滿港隊成員無反應促解散

亞洲橄欖球總會(Asia Rugby)昨日在南韓仁川舉行的亞洲七人欖球賽第二站香港對南韓的決賽期間，主辦機構將一首與2019年「黑暴」浪潮和「港獨」示威有密切關連的歌曲，當為中國國歌播放，特區政府表示抗議和強烈不滿。身兼行會成員的資深大律師湯家驊表示，事件肯定不是無心之失，「換言之，必然屬具犯罪意圖之行為。」

湯家驊：難相信不涉及在港人士協助或策劃

湯家驊在社交網站表示，表面上，涉事者可能已干犯了《刑事罪行條例》下之煽惑罪、《港區國安法》之分裂國家罪或勾結外國勢力罪、或串謀違反《國歌條例》罪。他指，雖然現實上特區政府難以把在韓者繩之以法，「但很難相信事件不涉及在港人士協助甚或策劃」。他呼籲特區政府應嚴肅細查，依法跟進而非只是表示抗議和要求道歉那麼簡單。