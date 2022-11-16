世界盃2022｜V Walk V city斥600萬推廣 冀谷人客生意增兩成

世界盃周日開鑼，各商場除已準備好聖誕佈置，亦把握世界盃浪潮作推廣，其中新鴻基地產西南九龍區V Walk及屯門V city斥資逾港幣600萬元，聯乘經典小熊Forever Friends舉辦聖誕及運動主題大型佈置「Forever Friends熊抱聖誕足球熱」，並設足球話題遊戲和重量級導師執導的訓練營，亦不少得一系列與商戶合作推出低至38折的美妝及珠寶聖誕禮遇，帶動娛樂消費，冀推動人客及生意額增長近兩成。

V Walk及V city由即日起至明年1月2日，呈獻「Forever Friends熊抱聖誕足球熱」，讓市民感受濃厚的世界盃及聖誕氣氛，現場設主辦國卡塔爾風情的聖誕打卡位，Forever Friends首次以聖誕足球造型登場，又有不同體驗，當中包括互動足球遊戲、香港足球總會和香港花式足球總會教練舉辦的訓練營、多個聖誕特色工作坊、飄雪表演及任務挑戰等，亦有港足代表見面會。此外，兩商場也引入來自芬蘭設計師手筆的「Goal! Goal! Goal! 桌下足球場」，讓市民體驗桌下足球，2人在桌前對座，桌下開展激烈足球對戰。

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聖誕禮遇優惠，兩商場有國際品牌美妝護膚及珠寶產品，在指定時間內以低至38折/50元有找優惠價讓顧客買心水產品過聖誕。

新鴻基地產代理租務副總經理孫雅茵表示，隨政府防疫措施逐步放寬，市民外出、參與活動及消費意欲提升，V Walk 及V city由今年第三季開始，藉各類推廣活動，已推動人流及生意額按年增長分別12%及13%，受惠政府派發消費券及疫情緩和，不少人計劃結婚，珠寶、鐘錶商戶銷售額按年升25%，市民亦較注重健康，健康食品商戶銷售額升幅高達30%。商場看準11月國際運動盛事及12月聖誕檔期，特意加大推廣投資額至逾600萬元，預計相關活動可帶動人流及生意額按年上升近兩成，另運動用品及美妝珠寶商戶按年生意額達30%升幅，展望明年繼續景氣，人流生意續有雙位數升幅。