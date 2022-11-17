七欖錯版區旗｜港隊疑用錯版區旗　欖總：區旗複製本可被視為區旗

南韓亞洲七人欖球系列賽，繼播錯國歌事件後，再被發現懷疑展示錯版區旗。根據當日亞洲七人欖球系列賽的照片，可見港隊所持的區旗，與官方設計有所不同。欖總指，該面區旗由一位前往南韓支持港隊的球迷提供，並相信球迷的行為並沒有惡意或任何不妥的企圖，感謝前往南韓支持港隊的球迷。

球迷將區旗交予球隊 欖總：相信行為無惡意或不妥企圖

香港欖球總會回應傳媒查詢指，香港欖球總會所派出的香港代表隊，參與的所有國際賽事均有攜帶官方特區區旗。當日持有的區旗為當港隊被韓國欖球總會通知在決賽後和頒獎禮期間播放中國國歌時，一位前往南韓支持港隊的球迷將該面區旗從觀眾席上交給球隊。欖總相信球迷將區旗交給港隊的行為並沒有惡意或任何不妥的企圖，並感謝前往南韓支持港隊的球迷。根據《區旗發區徽條例》中第8點，欖總指出區旗複製本其相似程度足以使人相信它就是區旗，複製本被視為是區旗。