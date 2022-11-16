Tyson Yoshi遭商台冷待 上TG群組呻未獲邀出席記者會

香港歌手Tyson Yoshi（程浚彥）近期頻受委屈，繼日前出席公開活動遭公關抹黑拒接受記者訪問後，近日再於Telegram群組上水談到遭商台冷待，令大批歌迷抱不平鬧爆商台不尊重音樂人。近日，商台開放本年度叱吒樂壇我最喜愛男女歌手及組合第一階段投選，Tyson Yoshi今年3首單曲分別為《I Don't Smoke & I Don't Drink》、《If I Die Tonight》和《Self-Made （Something Pt.2）》，雖然Tyson Yoshi入圍我最喜愛男歌手，但網站開始投票時，卻未見官方照在投票頁面，只得大會的貨車頭照片，隨即引起Fans討論。Tyson Yoshi自言也在IG上貼出一張改圖，自嘲是「貨車頭 YOSHI」，雖然事後商台投選頁面已上載了Tyson Yoshi的頭像，但他本尊近日就在TG上不吐不快。

因為無推出廣東歌

Tyson Yoshi在群組回覆粉絲時寫：「Don't think they like me that much haha。」直指感覺受到商台冷待，當有歌迷問他是否沒有向商台交官方相時，Tyson Yoshi就答：「完全冇人搵我，我連360記招都唔知。」更稱：「冇課金。」不久後Tyson透露因被指沒有廣東歌而不獲邀請：「They said coz I don't have any 廣東歌 so won't get invited this year。I don't smoke & I don't drink 係外語。但係我最喜愛又有得投。」及後，Tyson Yoshi得到大會回覆：「佢哋回覆咗啦，因為冇廣東歌。我最喜愛（男歌手）有得投，係因為上年派that guy嘅時候，嗰一期係計入今年。」不過《That Guy》卻沒有入圍，他無奈地稱不太明白遊戲規則，並寫「Don't really get it but Move onnnn」，卻無意追究商台方面。Tyson Yoshi的TG群組多逾1.7萬人，今次被冷待令大批歌迷一呼百應，有人投訴903選歌準則模糊，更未有尊重歌手。然而Tyson Yoshi曾公開談及叱咤頒獎禮沉悶，懷疑因此激嬲方丈被打入冷宮。