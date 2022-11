Tyson Yoshi遭商台冷待 上TG群組呻未獲邀出席記者會

因為無推出廣東歌

Tyson Yoshi在群組回覆粉絲時寫:「Don't think they like me that much haha。」直指感覺受到商台冷待,當有歌迷問他是否沒有向商台交官方相時,Tyson Yoshi就答:「完全冇人搵我,我連360記招都唔知。」更稱:「冇課金。」不久後Tyson透露因被指沒有廣東歌而不獲邀請:「They said coz I don't have any 廣東歌 so won't get invited this year。I don't smoke & I don't drink 係外語。但係我最喜愛又有得投。」及後,Tyson Yoshi得到大會回覆:「佢哋回覆咗啦,因為冇廣東歌。我最喜愛(男歌手)有得投,係因為上年派that guy嘅時候,嗰一期係計入今年。」不過《That Guy》卻沒有入圍,他無奈地稱不太明白遊戲規則,並寫「Don't really get it but Move onnnn」,卻無意追究商台方面。Tyson Yoshi的TG群組多逾1.7萬人,今次被冷待令大批歌迷一呼百應,有人投訴903選歌準則模糊,更未有尊重歌手。然而Tyson Yoshi曾公開談及叱咤頒獎禮沉悶,懷疑因此激嬲方丈被打入冷宮。