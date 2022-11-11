Phat@廿四味主持《黃色經濟圈》 探討本港色情事業40年興衰

杜汶澤旗下「喱騷」製作的節目一直極具話題性，繼「雞排妹」鄭家純主持的《蓋棉被純聊天》後，全新節目《黃色經濟圈》力邀廿四味及LMF成員阿Phat(陳偉雄)擔任主持，走遍全港，與觀眾追溯香港黃色事業從全盛到沒落，以及背後鮮為人知的各種內幕。

夜總會情史吸引田蕊妮注意

《黃色經濟圈》共一連8集的，阿Phat曾在喱騷節目《我要初戀呀！》擔任其中一集嘉賓，內容提及自己十多歲已學壞，會出入各種夜場，其經歷旋即引起田蕊妮注意，力邀其擔任《黃色經濟圈》主持。阿Phat：「當時我提到自己年輕時在新花都夜總會有一段情史，杜太聽完覺得好過癮，於是就提議我做《黃色經濟圈》主持。」節目第一集，阿Phat率先與兩位資深玩家走遍傳說中「三大淫廈」，公開他們的尋花策略，分享他們的破處回憶以及沉船經歷，同時跟大家拆解「一樓一」、「馬檻」、「時鐘酒店」、「神秘房」的演變與興衰，絕對引人入性。對於當時五花八門的夜場，阿Phat直言對其中一種最好奇，阿Phat：「細個嗰陣睇過電影《大咸濕》介紹過魚蛋檔，當時已經好好奇，但大個咗想見識一下嘅時候，魚蛋檔已經執晒喇！」秉承喱騷一向大膽的節目風格，《黃色經濟圈》除了邀請夜場達人現身說法，更破天荒邀請風月版知名人物「骨精強」出山。這位在風月版盛極一時的風雲人物，其實是一班資深尋歡之士的集體創作，節目邀請到其中一名「寫手」，帶阿Phat深入骨場做「親身體驗」，更揭露當年風月版內容的幕後秘聞及拍攝趣事，令阿Phat眼界大開：「我問骨精強偷拍裙底嘅過程，我以為佢哋會要求啲女仔着T-back，點知竟然係叫佢哋唔好着（內褲）！」而體驗過程中，身經百戰的骨精強差點不敵步步進迫的大媽技師，要攝影師協調煞掣，更令阿Phat大呼「好邪真係好邪！」。

請來香 港漫畫家甘小文創作 漫 畫

80至90年代是香港色情事業的全盛時期，當時不少夜場例如夜總會、骨場、馬檻都曾於港產電影裡出現過，《黃色經濟圈》更邀得現任夜總會小姐，披露夜總會運作過程，絕對滿足大家好奇心。對於黃色事業在香港，是否繼續有其存在價值？阿Phat覺得：「黄色事業本身就係一個地方嘅經濟體系寒暑表。地方經濟好，啲人搵到錢自自然然會身痕，兩餐都未搞掂滾條毛咩！而黃色事業根本就存在喺任何地方，有啲地方合法有啲地方犯法，但歸根究底，性呢樣嘢係人嘅基本同原始需要。《黃色經濟圈》最主要就係想講返香港情色事業嘅興衰，引證返歷史，希望喺佢哋仲存在嘅時候做一個紀錄。」特別鳴謝香港漫畫家甘小文為《黃色經濟圈》創作不少搞笑漫畫，為節目畫龍點睛。《黃色經濟圈》將於11月14日星期一上架，首集足本版於喱騷Facebook Fanpage和YouTube Channel免費播放。