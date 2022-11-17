P1X3L借新歌答謝fans支持 承諾陪伴大家走下去

P1X3L日前推出新歌《Wherever You Are》，不少人以為他們推出的是情歌，但原來這首歌是他們送給fans，以答謝Puzzle(P1X3L fans暱稱)一直以來的愛戴與支持，而且互相守護。
新歌MV見到三子與女主角遊歷不同地方，先在天台布置小天地嬉戲追逐，又玩枕頭大戰，漫天羽毛畫面相當唯美。另外，Phoebus帶女主角手牽手滾軸溜冰，又到籃球場談心；Marco帶女主角到畫室一起創作，感受文藝氣息；而George則帶女主角到貨櫃場探險，表達與Puzzle之間互相守護，一起探索前面未知的路途。
P1X3L盼與fans多見面
原來今次《Wherever You Are》MV的女主角是位「真．素人」，就如各位Puzzle一樣，所有互動都是發自內心的真摯情感。P1X3L亦希望可以與一眾Puzzle互動，在將來在不同場合都有緊密的接觸，而Phoebus更特意加入滾軸溜冰場口，因為他希望日後都可以舉辦同樣活動與Puzzle見面。
P1X3L希望藉歌曲答謝Puzzle支持，他們說：「想藉着這首新歌特別多謝我們的粉絲，希望Puzzle知道，除了他們守護P1X3L之外，我們同樣在守護他們。我們承諾會陪伴大家走更遠的路，路上並不會孤單，因為有彼此的相伴。」