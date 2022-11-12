MIRROR演唱會意外｜MIRROR成員：綵排時覺得個台安全

MIRROR紅館演唱會大型螢幕墮下意外，政府於11月11日交代事故調查工作，調查發現紅館租用人違反部分租用條款，包括提交螢幕的重量資料不準確及誇大螢幕的鋼索安全系數等；此外，事故中受傷的舞蹈員以僱員身份演出，勞工處會根據法例，研究檢控舞蹈員公司及承辦商。另一方面，警方以「欺詐」及「容許物件從高處墮下」等罪，拘捕負責演唱會工程總承辦商「藝能工程有限公司」的3男1女員工，及以「容許物件從高處墮下」罪拘捕負責舞台工程「協興隆舞台工程有限公司」的1名男員工。

MIRROR同一晚參與《903 AllStar籃球賽》，賽後接受傳媒訪問時，被問到有否留意報告內容，隊長Lokman表示：「因為今日都忙於工作，專心在今晚的比賽上，所以尚未詳細閱讀有關資料，暫時我只知道「超重」、「虛報」、有人被捕。」至於對報告結果是否滿意，Lokman稱：「不能夠用『滿意』來形容這份報告，因為仍在調查當中，相信要再等一段時間，才能水落石出。」

AK：台上機關錯誤可在開騷前解決 提到現在回想，會否覺得當時在舞台上相當危險，Anson Kong(AK)表示：「當然有這種感覺，但當時只專注在台上表演項目，而不知道箇中的機關和工程等等。」至於為演唱會綵排時發現有「甩漏」，AK澄清：「那是兩回事，綵排時發現機關上的錯誤，與發生意外的部分是不相關的。台上機關的錯誤，是在開騷前解決得到的。」Edan補充：「在台上綵排一直都覺得安全，只是部分機關開動的時間不準確，或溝通上有問題，而並非安全問題，是表演上的疑問。」

Alton：最關注受傷舞蹈員 至於今次意外，是否反映對表演者毫無保障，Alton表示：「我覺得就今次事件，公司非常保護我們，報告終於公布，能夠讓公眾了解是好事，我們現在最關注的，始終是幾位舞蹈員的情況。」AK總結：「世界各地對於表演者的保護條款都有分別，相信香港現存的制度仍未成熟，希望今次意外發生後，大家都會關注表演者應有更多的保障。」