Coffee林芊妤被指出席富豪飯局 吳若希陳詩欣躺著也中槍

最近KOL界發生罵戰，更火燒連環船，其他KOL亦加入戰團，互爆對方秘密。有一名KOL在網上舉行你問我答環節，有網民問到「coffee從良之後，係咪無嘢聽？」這名KOL回覆︰「咩叫從良後，有野聽啦緊係。」而這名KOL未幾出PO大談有KOL成為人妻之後去偷食，亦暗示有些KOL出席富豪飯局，令不少網民猜測「coffee」婚後曾參與相關活動。
由於該名KOL聲稱有大量黑材料，不少網民留言追問陳靜、吳若希、陳詩欣和蔡嘉欣等是否曾出席飯局，該名KOL曾指吳若希老公並非傳聞般有錢，引發網民的八卦心態。
Coffee黑歷史再翻hit
當網民提起「Coffee」一字時，大多聯想到「瑜珈界」KOL林芊妤(Coffee)。早年她與一名男性朋友進入IFC一個殘廁，期間傳出呻吟聲，二人更一度在廁所「講數」疑似確認雙方關係。之後Coffee被無綫炒魷，她亦疊埋心水在瑜珈界發展。Coffee婚後一直以好老婆、好媽媽形象示人，自成KOL之後，更創立自己的品牌。
Coffee亦有留意到該名KOL在網上的言論，由於有不少網民認為對方講的「Coffee」及咖啡emoji是影射她，令她大動肝火，在限時動態回應，同時亦在粉絲TG群組安慰粉絲。