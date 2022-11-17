ANSONBEAN新歌做殺手 靠打機同女主角混熟

ANSONBEAN（陳毅燊）在新歌《LOVE / PAIN》的MV中飾演一名殺手，與年輕女演員郭爾君（Alma）上演一場穿梭於幻想與現實的浪漫愛情故事。二人初次見面便有不少親暱動作，原本是靠Alma主動，她說：「一嚟到見佢咁害羞，所以我主動問佢打唔打機，果然就奏效，混熟後很快就進入狀態。」
除了打機，ANSONBEAN臉上一粒小小的暗瘡亦為二人破冰，他說：「因為我眼眉附近有粒小暗瘡，為咗唔想畀佢搶Fo（焦點）用頭髮遮住，Alma笑我欲蓋彌彰，大家傾吓講吓就無咁尷尬。」問ANSONBEAN拍甜蜜場面，有沒有心動？他笑說：「我有啲淆底！」
愛與痛係共存？
今次新歌《LOVE / PAIN》MV中，ANSONBEAN飾演一名殺手，他在現實中救了一名少女並發展感情，卻不斷幻想自己殺死她，穿梭在現實與幻想、愛與恨之間，而拍攝和剪接手法亦非常大膽創新，MV播出後掀起Fans討論。
ANSONBEAN說：「首歌就係講愛與痛係共存，當你鍾意一樣嘢，或者想達到某個目標時，一定有犧牲、痛苦或者挫敗感，無論愛情或者追夢都一樣，例如好想拍戲拍得好，或者演到某個水準，咁就要犧牲去玩或者同朋友家人相聚嘅時間，只要夠愛就會願意承受帶嚟嘅痛。」他遇到這個令他願意犧牲的愛情嗎？他說：「未遇到呢個人。其實Love and Pain套用任何事，想要靚身形去做GYM就要犧牲美食，要勤力工作就犧牲打機嘅時間，總之兩者係相對嘅。」