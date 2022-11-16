A0「細細粒」陳嘉佳曾被母親懷疑性取向 呻身形導致冇市場

現年37歲嘅「細細粒」陳嘉佳憑TVB劇集《老表，你好嘢！》及《老表，你好Hea！》為人熟悉，近年長駐內地發展搵真銀，主力喺抖音直播擔任「吃播」及拍片同網民分享。近日佢喺抖音分享咗一條關於佢嘅愛情觀嘅影片，仲話自己有興趣參加內地嘅相睇節目，仲提及媽媽曾經懷疑佢嘅性取向，兼話自己嘅身形係會令到80%嘅男仔唔想同佢繼續發展落去，不過佢就冇減肥嘅打算。

噸位十足嘅細細粒貪吃形象鮮明，除咗加入直播帶貨行列，仲會拍片同網民分享。近日細細粒上載咗一條關於佢愛情觀嘅影片到抖音，期間佢就話同佢感情要好嘅媽媽曾經懷疑佢嘅性取向，因為佢咁多年嚟都冇帶過男仔返屋企。而細細粒亦直言自己想拍拖，不過因為自己身形嘅問題，令到80%嘅男仔唔想同佢繼續發展落去，佢仲話其實都係正常，第一眼唔通睇到你嘅內心同修養咩。雖然係咁，不過佢就話冇減肥嘅打算，因為食嘢係佢嘅愛好，如果連呢樣嘢都冇埋，咁佢就會連工作、人生同生活嘅動力都冇。另外，細細粒仲話想結婚，所以今年公司有安排佢去參加內地嘅相睇節目。

網民：200斤就不是美不美的問題了

影片出街後，唔少內地網民紛紛留言支持佢，留言話佢好好，例如「我感覺你超級好呀 超級優秀呀」、「沒問題，自己開心最緊要」、「但我覺得你長得很好，氣質也好，根本不覺得你胖是難看的」及「五官長得很精緻，瘦下來絕對是個美女，不過都這麼多年了，對你來說減肥真的很難吧！那就開心一點繼續做自己吧！」等等。不過亦有網民希望佢關注健康問題，留言話「200斤就不是美不美的問題了，是自控能力太差了，200斤能告訴我這樣身體健康嗎？！」、「我跟你說，我以前跟你一樣，但你到一定年紀，你會發現肥胖對健康有影響」、「可以這麼想，減肥是為了自己更健康，而不是為了取悅別人」、「肥唔緊要，係個食相太嘔心」及「其實減一點肥就好，主要是身體問題，讓自己健康點。我自己其實也胖，好多男人看到我就沒下文了，我也習慣了」等等。

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