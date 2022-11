型男添麥菲查洛美(Timothee Chalamet)與《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)導演Luca Guadagnino再度合作新片《骨肉的總和》(Bones and All),將於11月24日在香港上映,官方釋出最終預告,讓觀眾了解片中角色渴望食人慾望的真相。奪得威尼斯影展最佳導演銀獅獎的《骨》片,講述兩位食人慾望極強的年輕人,相遇之後逃離現實世界,尋找自我的過程。片中不乏血腥場面,添麥菲與女主角Taylor Russell的感情戲亦極浪漫。