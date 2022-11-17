《財閥家的小兒子》開播 宋仲基呻預知未來好辛苦

《財閥家的小兒子》可在黃Viu煲劇平台收看。

由導演鄭大胤和知名編劇金泰姬合力打造的Viu Original原創奇幻大作《財閥家的小兒子》，將於明日(18日)在「黃Viu煲劇平台」播出，此劇由宋仲基、李星民和申鉉彬領涵主演，趙漢哲、金信祿與金永在等實力派演員傾情演出。

劇情改編自同名網路小說，並結合「穿越」、「重生」和「復仇」等熱門元素，以八十年代為背景，講述出身貧寒的尹炫優（宋仲基飾）忠誠效力順洋集團長達十年，某天他奉命為會長陳養喆（李星民飾）管理秘密資產，卻被誣陷私吞資金而慘遭滅口，後來他竟重生為順洋家的小兒子陳導俊，從此開啟第二人生；為了侵吞整個財閥家族，他逐步成長並展開一連串復仇行動，為上流社會帶來一場腥風血雨。