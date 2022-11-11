黑豹2影評｜ 告別與傳承 Marvel第四階段壓軸作的五大看點及伏線

Marvel本年度的壓軸之作《黑豹2：瓦干達萬歲》(Black Panther：Wakanda Forever)，在演「黑豹」的男星查特域克保斯曼(Chadwick Boseman)病逝兩年多後，終於昨日(9日)上映。導演賴恩古格勒(Ryan Coogler)與一眾主要演員早已透露，藉此片悼念查特域，並以最感動人心的方式向他致敬。《黑豹2》全片充滿對瓦干達國王的思念，其感性調子有別於Marvel電影，配上由Rihanna主唱的電影主題曲《Lift Me Up》，更是令人動容，讓觀眾向查特域作最後道別，電影的五大看點值得留意。

注意：以下含劇透 黑豹看點一. 緬懷「黑豹」 《黑豹2》的Marvel片頭換成黑色和快閃了鐵查拉的人生，故事開首就交代鐵查拉國王因某種疾病不幸駕崩，瓦干達全國哀悼並舉行葬禮，王太后拉瑪達(Angela Bassett飾)、王妹舒妮(Letitia Wright飾)和鐵查拉的情人娜姬雅(Lupita Nyong’o飾)，面對摯愛離世，3人各以不同形式走出傷痛。這也呼應全球疫情下，不少人痛失至愛的無奈與哀傷，提供了某種療愈。此片沒有Marvel電影的傳統彩蛋，但以文字表達對查特域克保斯曼的懷念，直至所有片尾字幕後，以一句「黑豹會回來」為電影畫上句號。

黑豹看點 二. 「豹妹」舒妮的成長心路 黑豹的妹妹舒妮作為國家的天才級科學家，擁有全國最高科技，卻無法令在上集上燒毀的心型草重生，未能救治病危的兄長。自責又心碎的舒妮終日埋首研究，藉以自我麻醉，開始質疑傳統信仰，並對心型草藥的力量感懷疑。後來，瓦干達受到同樣擁有汎合金(Vibranium)深海王國塔牢金(Talokan)突襲，令王太后喪生，為她帶來人生的另一次重創。矢志復仇的舒妮終能重製心型草，並化身黑豹，但就像鐵查拉的堂弟哲達卡(Michael B. Jordan飾)被仇恨蒙蔽，帶領瓦干達攻擊塔牢金，誓要置塔牢國王納摩(Tenoch Huerta飾)於死地，幸最後仍能傳承母后和兄長的大愛精神與崇高情操，並走出屬於自己的王者之路。

黑豹看點 三. 新角色：納摩 作為MCU第四階段的終章，《黑豹2》也為第五階段鋪路，下一階段的重要角色亦會登場，其中最受關注是擁有一對尖耳朵的塔牢金國王納摩(Namor)，他不但入水能游，透過腳踝的翅膀高速飛行，其衰老速度比人類慢，活了半個世紀，被人類奉為羽蛇神「庫庫爾坎」。其體格跟雷神相似，若有足夠水份，其力量跟變形俠醫一樣強大。納摩是人類和水底王國亞特蘭提斯公主的兒子，在水底出生，其特殊能力來自變種基因，是Marvel漫畫的首位變種人，在MCU中，則是Ms. Marvel外的另一位變種人。 納摩對人類恨之入骨，亦正亦邪，不惜一切保護國家資源與人民，因不滿黑豹鐵查拉將汎合金資源公諸於世，向瓦干達下戰書。

黑豹看點四 . 新角色： Iron Heart( 鋼鐵心 ) 鋼鐵心是名為Riri Williams(Dominique Thorne飾)的19歲黑人少女，麻省理工學院學生兼天才發明家，在校內的科研發明，被國家挪用來採探汎合金，因而惹上了納摩，獲舒妮所救。Riri受Tony Stark啟發，以有限的資源製作了自己的飛行裝甲，與舒妮志趣相投，成為共患難的戰友，並聯手對付納摩。在《黑豹2》中，Riri是典型美國年輕人，但甚具勇戰精神，足見其「鋼鐵心」，她將成為少年復仇者的一員。Disney+將有一整季以「鋼鐵心」為主角的劇集。