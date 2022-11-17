黃明德每日瞓唔夠6粒鐘 胡思亂想做新歌

唱作新人黃明德（Dark）今年第四首派台作品《Don't think too much? 》日前上架。這次作品與Dark首支派台曲《留班同學》來自同一個Writing Camp，Dark跟兩位新晉音樂人合作，靈感自當時還未正式出道的他，每晚睡前的小習慣，不停胡思亂想，作為出道一年從學生走到歌手的一個小總結。

由《Don't think too much》demo誕生，到現在正式派台，經歷了足足一年的時間，一年來Dark隨着身份上的轉換，工作及生活上都正經歷變化，思考事情方式都跟以前不一樣，因為歌詞也一直在修改，只為配合不同的階段。