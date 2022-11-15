馬百良200年傳奇 眾星見證五代傳承

1822年創辦的百年藥業老字號馬百良，至今已經200年，仍然堅決生產祖傳秘方藥用製品，當中的安宮牛黃丸，已有逾190年歷史，治療急性熱病、清心降毒，幫助排除體內毒素。馬百良上周於中環四季酒店舉行《馬百良葯廠200周年晚宴》，馬百良第五代掌舵人馬浩樺先生、馬麗珠小姐、馬泰炎先生，席上分享在不斷改變的營商環境中，如何保持百年傳統，帶領這間良心製藥廠，邁向下一個傳奇百年。
《馬百良葯廠200周年晚宴》現場，展出珍藏過百年的葯廠文物級展品，現場布置恍如置身博物館。現場更眾星與社會名流雲集，晚宴由麥美恩、陸浩明任晚宴司儀。對於各方來賓出席，馬浩樺先生說：「因為疫情原故，有幾年時間沒有與各界朋友見面，適逢今晚馬百良200周年，可以和大家聚首一堂，特別覺得有義意和開心，多謝來臨的朋友，藉著今次機會，祝願廣大市民，身體健康。」
歷代眾首 迎接下一個百年
掌舵一間200年歷史的老字號，迎接下一個百年，馬浩樺先生強調市民的稱讚是他原動力：「市民選購馬百良的產品，和對產品的讚譽，就是推動我們前行的動力，繼續優化馬百良的產品。」馬麗珠小姐亦稱：「十分開心，能夠見證馬百良200周年，得到這麼多人支持，覺得好榮幸。」馬麗珠小姐期望第六代能繼續帶領藥廠服務市民，「盼望他們傳承馬百良傳統，保持品質、做好產品，得到市民支持，就是最大鼓勵。」馬百良第六代馬民志先生(Mr. Manwuth Mavichien)，亦專程從外地回港，參與晚宴，他表示：「很開心亦感到自豪，我很敬佩長輩帶領馬百良不斷進步，很感謝來賓到場支持，未來會繼續提供優質藥品及産品。」
幼承庭訓 世代堅持製藥救人初心
晚宴上，司儀向台下貴賓回顧馬百良葯廠過去200年的種種，馬百良葯廠董事馬泰炎先生上台致辭稱，期望馬百良後人，能延續葯廠的傳統，在未來百年繼續幫助市民：「幼承庭訓，葯廠製藥要幫助到市民，人人負擔得起，令每個人都可以用到我們的產品，這個祖訓和思想，歷經幾代，亦希望未來100年第六、第七八九十代，能夠傳承這個傳統。」
姚嘉妮 詹瑞文榮幸任代言人
曾擔任「馬百良珠珀猴棗散」代言人達10年的姚嘉妮，非常感恩可以與品牌合作，及有幸參與晚宴。她稱自小與馬百良甚有淵源：「我公公是開藥材舖，當時已經賣馬百良的産品。之後有機會做代言人，真的開心，所以當時無想價錢，馬百良搵我做代言覺得係好榮幸，好開心。」她指馬百良是陪伴香港人成長的品牌。
連續兩年為「馬百良海狗丸」代言的詹瑞文，深入了解產品後，直言：「其實一個品牌能夠營運200年，必定有他們的實力。」他又讚馬百良非常創新，「好多人意為海狗丸只給男性補腎，其實男性、女性都要補腎，我就用了較趣劇的手法去推廣產品，帶出補腎不分男女老幼，馬百良又好喜歡的表達手法，合作得非常愉快。」
麥家瑜獻唱200周年主題曲
於表演環節，為馬百良葯廠唱200周年主題曲的麥家瑜，除唱出《五代傳承 繼續守護您健康》外，亦唱出自己的歌曲《好得很》，對於與馬百良的結緣，她說：「收到唱200周年主題曲的重任，非常驚喜，這個品牌做藥一直不忘初心，就像我做音樂的理念。」無伴奏組合SENZA A Cappellla，則帶來《奮鬥》、《獅子山下》、《身體健康》等充滿香港情懷的經典歌，令全場氣氛高漲。
吳若希 許廷鏗壓軸獻唱 歌聲作賀禮
晚宴分別邀來吳若希、許廷鏗壓軸表演，吳若希帶來成名作《越難越愛》及《陪著你走》，台上的她唱出「秋梨枇杷蜜」廣告歌，又指生完BB後甩頭髮，及後馬百良建議她嘗試海狗丸。她說：「我做了不少資料搜集，發現海狗丸成分跟中醫開給我的藥方相似，吃了海狗丸3個月後，發現重新長出頭髮，身體也好了很多。」她又指會進食馬百良熬雞精來補充體力。
一口氣送上《青春頌》、《白紙》及《佛系人生》3首人氣歌曲的許廷鏗指，一直是「秋梨潤喉蜜」的擁躉，而2019年紅館開騷時，更獲馬百良大力支持，今次有機會可以親自跟老闆致謝，他說：「馬百良對我說辛苦晒，我說不辛苦，對我來說演馬百良幫我築成開紅館四面台的夢想，一直都無好好多謝馬百良。」他又憶起當時馬百良送了很多産品給他，數量足以塞滿家及車房，他希望日後再在紅館開騷時，可以再與馬百良合作，繼續互相支持。