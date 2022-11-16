預告繼續爆肌繼續跳 《光豬舞壯士3》出年情人節同你搶女友

趁而家有幾個月時間，身為男友同老公嘅你，好盡快修身操下肌。因為下年情人節，睇到女士們哇哇聲嘅《光豬舞壯士》第3集Magic Mike’s Last Dance上畫鳥～

10年成為票房奇蹟

10年前《光豬舞壯士》上畫，以猛男晒肌跳辣身舞為賣點，一下子就成為票房奇蹟，收到1億6700萬。續集2015年推出，2套加埋收3億，男主角Channing Tatum因此上位，有第3集好正常。本來片商華納打算喺旗下串流平台HBO Max優先上架，但新CEO David Zaslav上場後，決定改以傳統戲院上映方式推出《光豬3》，片期喺下年2月10日，食正情人節前夕同美式足球super bowl決賽周末，可以話係年頭其中一個重要檔期。

劇情或有一大堆愛恨情仇

暫時官方未有正式劇情簡介，但剛剛推出嘅預告片中可見，Channing Tatum演嘅Mike Lane離開舞台後，留喺度假勝地同有錢人天堂Miami做bartender，遇上Salma Hayek飾演嘅有錢名媛，雙方一舞傾情。名媛後來帶Mike去倫敦搞表演，仲話會令佢一舉成名，咁中間梗係有一大堆愛恨情仇，先至有跳舞、肉搏同劇情嘛。

《光豬舞壯士》嘅導演史提芬蘇德堡，skip咗續集導演一職，今次第3集終極篇反而重新歸隊。話明終極篇，睇埋就冇架啦，不過會唔會有前傳、side cast獨立成篇之類spin off？票房好的話，唔會冇可能。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載