陳庭欣與10億男友拍拖幾級跳 由公屋住到3千呎九肚山

陳庭欣（Toby）參選2010年香港小姐競選而入行，雖然當年榮獲冠軍獎項，更同時勇奪「國際親善小姐」和「旅遊大使」成為三料冠軍，但因露齒笑時經常露出牙肉，被封為豬扒港姐。隨資歷增加，陳庭欣涉獵主持及拍劇都被大讚有進步。不過，陳庭欣感情生活比演藝事業更為精彩，與翟威廉秘密發展地下情5年、與律師唐偉倫拍拖，到2018年與擁10億身家嘅彩豐行老闆楊振源 （Benny）發展，生活越來越富貴，由九龍灣啟晴邨住到宜家3千呎九肚山洋房。

陳庭欣早前分享於家中做瑜珈照片，再次意外曝光豪宅裝潢，超高樓底、大廳空間寬敞，選用木製家具、大理石大圓餐桌，又有天台、車庫及花園等，對比以往公屋可謂幾級跳。陳庭欣與男友Benny越愛越高調；日前二人一同前往泰國布吉島、大馬浮羅交怡及新加坡慶祝陳庭欣生日，Benny除咗充當陳庭欣私人攝影師，以男友視覺拍出多張美照，更特意準備一系列驚喜，包括安排入住豪華酒店、瑜珈、冥想課程，準備氣球佈置、玫瑰花及大餐慶生等等。雖然未有好消息公布，但陳庭欣直認呢次旅程有增進彼此間感情。

不時傳出男友花心

陳庭欣與男友Benny愛得甜蜜，不過過往不時傳出男方超級花心，曾被踢爆與小三陳潔玲有染，令二人感情出現暗湧。Benny更試過被人貼街招，指佢與陳庭欣好友阿Yu有染，街招更表示陳庭欣係傻港姐及被利用。而有指陳庭欣為嫁入豪門選擇隻眼開隻眼閉，甚至於社交平台出PO大曬與男友恩愛照，以維護男友。

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