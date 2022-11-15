鈴芽的門鎖 | 新海誠極催淚新作日本開畫打低《黑豹2》

剛上映嘅Marvel電影《黑豹2：瓦干達萬歲》氣勢如虹，上映4日美國本土收近1.8億美元，成為今年美國開畫票房第2高電影，全球大收3.3億美元（約25億港元），全球各地差唔多都係票房冠軍，除咗日本！

邊套打得贏漫威《黑豹2》咁犀利？咪就係知名動畫《你的名字》、《天氣之子》導演新海誠最新作品《すずめの戸締まり》（暫譯：《鈴芽的門鎖》）。

日本票房壓《黑豹2》

新海誠前作《你的名字》紅遍全亞洲，互換靈魂嘅橋段仲吸引咗美國《星空奇遇記》大導演J. J. Abrams 買入版權改編成真人版電影，並由《魔龍王國》導演Carlos López Estrada 執導。其作品有票房有口碑，《你》日本首周開畫錄得12.8億日圓，香港大收3000萬票房，成為香港第2高票房動畫！

隨後嘅《天氣之子》日本首周票房達16.4億日圓，殊不知今次《鈴》仲勁，再次打破紀錄，首周錄得18.8億日圓票房壓過《黑豹2》！《鈴芽的門鎖》同《你》、《天》一樣，同大自然災害有關，《鈴》直寫日本311大地震，日網評價電影無論畫面及情節都非常細膩，淚線大開收唔到咁話。

故事簡介

電影講述住在日本九州鄉下地區嘅17歲少女鈴芽 ，4歲時母親遇上海嘯失踪。鈴芽遇到四周遊歷搵「門」嘅少年，為咗找尋母親嘅下落而跟隨少年入去山中廢墟。鈴芽打開咗廢墟中嘅古老大門，引致日本各地嘅「門」同時打開，如果唔閂埋啲門就會出現災害。

鈴芽因此展開閂「門」之旅，每道門包含咗鈴芽心靈嘅成長。女主角鈴芽由《晨曦將至》日本女星原菜乃華聲演，要配音都唔易，佢經過多次面試，擊敗咗1700人先成功獲選為《鈴》配音。另一人氣男星染谷將太則聲演角色岡部。香港暫時未有映期，不過應該實有得睇。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載