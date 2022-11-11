鄭俊弘生日兼結婚兩周年 何雁詩貼咀嘴相發表愛的宣言

何雁詩與鄭俊弘(Fred)2020年結婚，今年6月誕下囝囝Asher Douglas，兩公婆有仔萬事足。日前（7日）是二人的結婚兩周年記念日，而昨天（10日）亦是Fred的39歲生日，二人便趁機放下囝囝去拍拖撐枱腳。昨晚（10日）何雁詩在社交網分享多張二人的甜蜜合照，除有她與Fred 的咀嘴相，Fred更為老婆準備了巨型玫瑰花及心意卡，相當甜蜜；而何雁詩以英文留言分享愛的宣言。

何雁詩大讚老公善良幽默，寫道︰「祝我生命中的摯愛生日快樂及結婚兩周年快樂﹗愛你的地方有很多，從你的善良、幽默感到你的職業道德，我真的沒有什麼可以抱怨我們共同建立的生活。我喜歡我們都非常愛我們的兒子，當他醒着的時候我們可以敬畏他，當他睡着的時候我們可以對他的視頻咯咯地笑。我們互相取笑對方的笑話，我們的舞蹈技巧從未停止令對方留下深刻印象。我還記得在艱難的時候，我們曾經在牀上看着天花板，計算我們的祝福，這就是我們渡過艱難日子的方式，結果證明一切都值得。」

她更透露二人的甜蜜相處方式，「我喜歡我們愛情的很多方面，其中一項是我們每天都在不經意間互相取笑。我們有很多共同點，但我們也慶祝我們的差異，因為這讓我們的談話變得有趣，就像......它仍然讓我想起你，一個正派人最喜歡的節目是愛是盲目的，你喜歡嘲笑卑鄙的人，當你發現下一集將在兩天後播出時，你非常沮喪，因為你非常期待按下『下一集』。有些人可能會為我公開表達對你的感情而大聲疾呼，但我沒有勇氣當面對你說，但說出來總比不說好。希望你過得愉快，請陪我度過餘生。」Fred留言謂︰「我也愛你，老婆。」而何雁詩則冧爆表示︰「我愛你到地老天荒﹗」