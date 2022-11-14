超能使者｜41歲唐詩詠被指嘈又老過陳展鵬 網民：真係歲月不饒人

TVB台慶劇《超能使者》以異能英雄為主題，搵嚟陳展鵬、唐詩詠、陳山聰及劉穎鏇領銜主演，劇情主要講述社會低下層人物鍾孝年（陳展鵬飾）、喬若嵐（唐詩詠飾）、高勇（陳山聰飾）及柯翠屏（劉穎鏇飾）互不相識，不過因為一場車禍後獲得神奇異能，成為街頭英雄拯救街坊嘅故事。效力無綫近20年嘅視后唐詩詠喺月前正式離巢，佢喺劇中飾演擁有治療傷病能力嘅「Q姨」喬若嵐，不過喺頭兩集就被網民指講對白好嘈同保養得麻麻地。

唐詩詠仲老過大佢4年嘅陳展鵬

唐詩詠喺劇中飾演「Q姨」喬若嵐，係一個率直、有正義感、不拘小節及心地善良嘅人，佢喺意外後擁有治療傷病能力，雖然佢成功救返重傷嘅晴晴（林靖文飾），不過就未能救回已經死去嘅家姐喬若詩（楊卓娜飾）。佢喺頭兩集已經有大量喊戲，絕對係演技大考驗，不過網民就似乎唔係幾滿意，直指佢講對白好嘈之外，仲留言話佢保養得麻麻地，仲話41歲嘅佢望落仲老過大佢4年嘅陳展鵬，例如「唐詩詠塊面好肥腫。」、「唐詩 搞到自己對眼咁怪為乜」、「唐詩詠keep得唔係咁好，近鏡唔好睇」、「唐C呢幾年老化得好快，望落去真係似仲老過展鵬」、「唐e個樣又老又膠」、「由美麗戰埸已發覺唐詩詠身材肥左、個樣有些浮腫、老咗，真係歲月不饒人」、「佢隻左眼好似有啲問題」及「真係好老，面好腫漲唔知道係咪有病。眼都好奇怪。」等等。

《超能使者》截圖

《超能使者》截圖

《超能使者》截圖

《超能使者》截圖

《超能使者》劇照

《超能使者》劇照

《超能使者》劇照

《超能使者》劇照

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載