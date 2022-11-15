超能使者 | 激減11磅 水著出場極震撼 葉蒨文靠努力由同學甲變「島大四美」

尋晚（星期一晚）嘅《超能使者》，講到劇中陳山聰舊愛、由葉蒨文(Sophie)飾演嘅小冰，因為做模特兒而要以性感造型示人，更被經理人安排著三點式影相。葉蒨文一集入面有齊賽車女郎、水著同埋純情OL LOOK，當堂成為網上熱搜人物。原來Sophie為呢場戲，個半月激減5公斤（11磅）！

30歲嘅葉蒨文(Sophie)出身於單親家庭，有2個大佢成20年嘅哥哥同家姐，中五畢業後到英國讀書，畢業於京士頓大學服裝設計系，同陳奕迅係校友！Sophie亦有學跳舞，並曾經去北京舞蹈學院考中國舞12級資格試。