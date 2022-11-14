超能使者｜伍樂怡造型養眼網民激讚 家底富裕擁兩盤創業生意

無綫台慶劇《超能使者》正在熱播中，劇集除咗使用大量CG畫面被網民讚賞係近年難得嘅大製作之外，一班演員都有不俗嘅表現，當中包括飾演唐詩詠失魂助手「阿七」譚玉娟嘅伍樂怡（Kelly）。日前劇情就講到魚蛋仔（唐嘉麟飾）聲稱可以幫阿七轉運，點知其實係意圖藉此侵犯佢，差啲被人鹹豬手嘅阿七就搵超能四人傾訴，之後超能四人就幫佢報仇。喺劇中，伍樂怡經常以貼身衫配短褲造型出場，成功令網民留下深刻印象。

現年29歲嘅伍樂怡喺加拿大出世，2017年參選香港小姐，身為大熱門嘅佢可惜五強止步，唔少網民都戥佢唔抵，更封佢做「民選港姐」。Kelly加入TVB後機會不斷，獲得唔少演出機會，當中憑《3日2夜》被捧為「仙氣女神」。除咗綜藝節目之外，佢喺拍劇方面嘅戲份亦越嚟越多，例如《星空下的仁醫》護士Bobo、《金宵大廈2》Suki及《青春不要臉》妍妹等等，當中喺《青春不要臉》中除咗神還原《神雕俠侶》小龍女李若彤、與湯鎮業隔空對戲夠自然之外，臨離開香港到茶餐廳食蛋治嘅一場落淚戲都被激讚演活離愁別緒，網民睇過佢演出後都紛紛大讚佢有仙氣及演技到位，人氣急升！