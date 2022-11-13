繩角｜AK Lokman Alton 駱振偉齊騷肌 夾定拍打戲不留力 (附首集劇情)

由MIRROR成員AK(江𤒹生)、Lokman(楊樂文)、Alton(王智德)和駱振偉(Thor)主演的ViuTV劇集《繩角》，將於明晚(14日)開播，故事講述主角歐陽駿(AK飾)立下決心努力奮鬥，誓要挑戰極限成為亞洲拳王的過程。 4位主要演員為了演好拳手角色做足準備，除了熟練西洋拳法，更要操fit身形，嚴格執行飲食控制，把握放工後的僅餘時間操練，眾人異口同聲表示壓力甚大，寧願中拳被打，好過做揮拳的一位，AK解釋：「有時要拍啲打人嘅鏡頭，寧願俾人打，因為打人真係好大壓力，好驚個位會錯，打親對方。」 一眾演員指拍攝期間經常會誤中對手，但因希望帶給觀眾逼真的視覺效果，直言一早互相夾定：「拍嘅時候要去盡，完咗咪攬下錫下對方。」

駱振偉驚被鏡粉打 Lokman更大爆曾有一次在拍攝期間疑似被Thor打中，令場面一度緊張，劇集的武指羅浩銘師傅更立即上前詢問情況。Lokman急忙表明「冇中招」，只是虛驚一場，更笑指：「掂喇！如果連銘師傅都呃到，觀眾都會覺得好睇。」其後，Thor被問到與MIRROR成員交手會否擔心，他半笑說指：「怕MIRROR Fans會打返我轉頭。」不過，他相信一眾鏡粉都會明白純綷劇情需要。