目黑蓮演技爆發獲封木村接班人 主演大熱劇《silent》香港上架

由「木村接班人」目黑蓮與日劇界新一代姐仔川口春奈合演催淚日劇《silent》，甫開播便創下串流平台的網上播放紀錄，而香港觀眾現可透過「黃Viu煲劇平台」免費收看。

秋冬最催淚日劇

《silent》被喻為今年秋冬最催淚日劇，講述青羽紬（川口春奈飾）和高中同學佐倉想（目黑蓮飾）在高三那年正式交往，看似甜蜜的關係卻在悄無聲息間一觸即碎，因為佐倉想不幸罹患「年輕突發型雙耳感覺神經性聽力喪失」，他在畢業後以一則短訊向女友提出分手，隨後更斷絕所有聯絡。八年後，紬漸漸走出情傷，身邊的那個人也換上高中摯友戶川湊斗（鈴鹿央士飾），她更在東京重遇舊情人想，更得知當年被分手的理由，令紬的內心產生動搖，發展出三角關係。