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娛樂
2022-11-16 18:06:11

盧華邀請幸卓輝拍MV 新歌《寶貝》為澳洲姨甥女送祝福

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盧華請來幸卓輝演新歌《寶貝》MV主角。

盧華請來幸卓輝演新歌《寶貝》MV主角。

本地搖滾樂隊Pandora前結他手盧華，前年離隊以創作歌手身分出道，繼《世界ForLove》、《Letter》及《Heliophilia》後，推出本年度第四首單曲《寶貝》，除了主唱，還一手包辦作曲、填詞、監製，盧華指新歌由構思到完成，經歷逾一年，費盡心思，為身處澳洲的姨甥女Lily送上無限送福。他坦言，「隨時間發覺，好多問題都源於與人嘅溝通，尤其係家人更加係我哋最埋身接觸嘅人，而我唔知點解會好驚向家人表達愛，所以唯有用歌去表達，希望家人知道我心底其實係好愛佢哋。」

 

由樂隊結他手成為創作歌手，盧華直言仍未適應一個人在台上唱歌。 盧華大讚幸卓輝演繹投入。

未適應一人台上表演

自言不擅出鏡的盧華，在新歌《寶貝》的MV中，找來年紀相若的幸卓輝(Matthew)擔任男主角，演繹自己對姨甥女的親情，盧華大讚Matthew是型仔舅父，演繹投入，「每次鏡頭完成後，我哋一齊睇playback，去執細節位，由於場景裡有我同阿哥、家姐小時候嘅合照，而Matthew都放咗自己的學生相，所以我哋一齊係場景入面搵返小時候嘅感動。」

由樂隊結他手成為創作歌手，盧華很開心可以憑歌寄意，分享他的內心世界，不過他還未習慣適應自己一個在台上演出，他謂：「現場演出就未好習慣，因為經常擔心自己會做得唔夠好，所以仲要繼續努力，希望可以令觀眾感受到自己對音樂嘅熱誠。」

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