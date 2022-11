荷李活男星尊尼特普(Johnny Depp)早前傳出家暴醜聞時,迪士尼即時與他割席,宣布不再起用他主演《魔盜王》(Pirates of the Caribbean)系列電影,隨後甚至傳出由「小丑女」瑪歌羅比(Margot Robbie)接任新一集《魔盜王》主角。然而瑪歌羅比最近接受美媒Vanity Fair訪問時透露,迪士尼已取消製作由她主演的《魔盜王》。

傳再起用尊尼特普

迪士尼原本計劃邀請《猛禽暴隊:解瘋小丑女》(Birds of Prey:And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)編劇Christina Hodson撰寫新一集《魔盜王》劇本,由瑪歌羅比主演。不過瑪歌表示:「我們一直有個想法,並為這部電影努力構思,以女性角色作主導《魔盜王》,製作一個不一樣的故事,可惜迪士尼並不是這樣想法。」外界認為迪士尼取消製作《魔盜王》新作的原因,是打算再次起用尊尼特普主演。