流水落花｜鄭秀文零片酬支持香港電影 首演阿媽表現獲讚

「係我多謝導演先啱」

Sammi在戲中飾演心靈受創傷而在成為寄養家庭之中得到救贖的天美姨姨，她表示今次會零片酬接拍《流水落花》，主要是想支持賈勝楓導演。「一直都想為電影圈做啲嘢，如果我唔收片酬，能夠將啲錢放埋落去製作，可以出嚟有更好質素嘅作品仲好！同時是因為這個劇本，提到寄養家庭呢件事，而天美姨姨呢個因為兒子死去而心靈受創，但在暫托小孩子之間心理得到療癒；導演經常話多謝我，其實係我多謝導演先啱，帶俾我有呢個咁不一樣，充滿傷痛的媽媽角色 。」

陸駿光感觸落淚

飾演天美姨姨丈夫的陸駿光，在分享時更一度感觸落淚，「啱啱最後一幕放狗的場面，戲中隻狗真實係我嘅狗狗，但佢今個月頭剛剛離世，所以有些感觸。」有觀眾問到Alan如何揣摩角色，他說：「導演叫我參考一個九龍城賣菜叔叔，不過我一直都搵唔到導演所講嘅呢個人，相反邊演出邊發現，其實呢個角色更似導演本人，哈哈。」