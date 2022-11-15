法證先鋒V | 續集毀經典？豆瓣評分只有5.9分 內地網民：比前3部差太多

早前TVB突然抽起《新四十二章》，改播以科學鑑證為題材嘅《法證先鋒V》，而劇集噚晚（14日）喺香港正式播出，不過原來劇集上月尾已經喺內地優酷率先播映，唔少內地網民睇完都紛紛留言表示失望。

《法證先鋒》系列口碑和收視俱佳，係唔少人心目中嘅TVB經典神劇，《法證先鋒V》將延續上一輯留低嘅懸念，揭開大結尾最後一幕所埋下嘅小丑案之謎，及繼續透過法證科學及執法精神去披露罪惡真相，將兇徒繩之於法。今輯搵嚟黃宗澤、蔡潔、袁偉豪、蔡思貝、洪永城及王敏奕主演，只保留鄭俊弘和楊梓菁角色，演員班底可以話係大洗牌。

內地網民批毀經典：沒什麼邏輯性

雖然《法證先鋒V》噚晚先喺香港首播，不過其實劇集上月尾已經喺內地優酷率先播映，而劇集喺豆瓣嘅評分只有5.9分，唔少睇緊嘅網民仲紛紛留言表示失望及毀經典，例如「先不說案情怎樣，整個氛圍都很尷尬，以前那種很有生活味接地氣的港劇是回不來了麼？主角之間聊天說笑完全没有氣氛，房間裡都是冷色調光秃秃的好像陰間樣板房」、 「點講好呢，因為看完晒4，覺得5還可以接受。但你話同童年回憶十分經典的1、2比，就無得比。以前覺得3好差、點知出左4。。。希望唔好再有6，我童年已經死了。。。蔡思貝我真是想比負分。。。」、 「無聊。完全没有以前那種抽絲剝繭的感覺，現在就是直給，各種巧合，毫無邏輯。」 、「這就是法政之情情愛愛大對决，棄。」、 「查案查到令人覺得悶」、「很多細節根本經不起推敲，也沒什麼邏輯性。」 、「越看到後面越爛，越來越莫名其妙」 、「比前三部差太多，就連第四部都比這部好看。 感覺換了團隊，重點不在案件上，主角的互動也很無趣還很長。」

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載