法證先鋒V | 王牌劇集面目全非 唯有小丑橋段拍足5輯

TVB 於2006年推出第一輯《法證先鋒》，有當年收視福將歐陽震華搭林文龍、蒙嘉慧同鍾嘉欣，配搭尚算有趣，加上比其他查案劇多一份專業味道，因此收視相當唔錯，順理成章開完續集再開第三集。自此16年間《法證先鋒》已經成為一個系列，今晚出街嘅係第5輯。

不過除咗查案、談情同埋「神秘小丑」呢個元素能夠維持喺5輯劇一直出現，主要卡士反而冇一個可以「跑足全程」。就連第4輯嘅主力黃浩然、李施嬅、譚俊彥同陳煒，統統冇得留低，能夠喺第4、5輯都出現嘅係……鄭俊弘。

《法證先鋒V》最大賣點可能係有多年冇拍TVB劇嘅黃宗澤回巢，女主角有升呢視后之後反而見得少咗嘅蔡思貝，再加「翻版Ali」蔡潔。由於劇集同內地串流平台合作，有20集劇已經喺內地率先上架，據知第一集黃宗澤就會離奇地同龐大海洋生物激戰……

第一集(11/14)

村屋火警，現場發現一具焦屍，屋主任樂萍行動不便的二妹任樂盈神秘失蹤。重案組高級督察井浩然、法醫范佩清及法證部高級化驗師余星柏合力展開調查，發現樂盈遭人綁架，綁匪更與任家關係密切。佩清檢驗焦屍，發現死因並不單純。星柏到現場搜索，發現平時只有樂萍會觸碰的平安鐘遭人動過手腳。浩然認為這是一宗謀殺案，目標是樂萍，與她相熟的租車司機岑冠鋒嫌疑最大，冠鋒卻在此時駕車失控，墮崖而死……

第二集(11/15)

浩然安排樂萍前往交贖款，她將贖款放進垃圾桶後，失去蹤影。浩然發現贖金被人偷龍轉鳳。同時，佩清與星柏發現毒死租車司機岑冠鋒的兇手線索……浩然追查樂萍的位置，率眾趕至現場卻赫見不願看到的狀況，只有倒在血泊中的樂盈生還。樂盈向眾人憶述當日遭綁架的經過……正當所有人以為事件告一段落，星柏與佩清發現樂萍與樂盈姊妹情深的背後隱藏著重重秘密……

第三集(11/16)

佩清發現信件被拆開，在星柏和軍裝女警霍寶英協助下尋獲涉事的釋囚秦克男。佩清認出克男是七年前「情侶自殺案」倖存者，克男堅稱女友被謀殺，求佩清翻案。浩然參加「失眠群組」，認識新加入的自由工作者譚倩雯。女富商徐淑娟遭劫殺，倩雯因早前在其豪宅內負責公關工作被邀問話，其上司韋健邦成為疑兇。倩雯記起當晚有可疑人物。克男到殮房找佩清，數名小混混闖入殮房搶屍，混亂間保安員中刀昏迷，眾人更遭不明毒氣侵襲……

第四集(11/17)

星柏和寶英分別往訪處理「情侶自殺案」的退休法醫黃永權，赫然發現他伏屍後院。佩清好友韻遙得悉搶屍案，問起克男來歷。星柏和寶英翻查永權遺物，找不到紀錄案件的手稿，透過相片等資料追查至永權生前常光顧的咖啡店……健邦謀殺罪成，倩雯打鼓發洩情緒，引起浩然關注。佩清翻閱詩詩的驗屍報告，發現其小腿塗有一種醫護人員專用的按摩膏，與克男展開調查；永權手稿提及克男與詩詩吃的草莓大福被混入藥物，星柏和寶英試造作驗證……

第五集(11/18)

克男聯絡詩詩烹飪教室的同學，得知她當年有個好友，對方更請求詩詩代向任職醫生的克男討藥。克男受另一同學邀約與佩清往訪，但屋內無人，此時收到一張舊照，得見詩詩好友真貌，與佩清同感錯愕之際，發現所處房間已佈置了塵爆殺局……星柏在爆炸現場撿獲已氧化的圓形物，經過還原步驟發現端倪，浩然等幾經追查，拘捕涉案男子，佩清卻推斷他為人頂罪。寶英調入重案組即參與行動，一名疑犯激烈反抗被浩然抓住……

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載