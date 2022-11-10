正義迴廊｜林海峰又係K先生？點名讚蝦頭演得好

電影《正義迴廊》票房衝破千萬，在戲中飾演吳冠峰律師的林海峰，現身高先電影院首度謝票。他對電影獲獎有很高期望：「我估佢 (套戲) 電影頒獎禮都走唔甩，今次有機會可以行下紅地毯。」觀眾立刻給予熱烈掌聲。「等我即刻問導演可唔可以改咗我個『特別演出』做男主角先！」

林海峰帶K字帽入場

由於近日大家熱烈討論誰是K先生，他特別戴上「K字帽」現身，當有現場觀眾察覺到後笑稱：「自己已入圍成為其中一個K先生，畀我會第一時間Cut線啦，100萬喎大佬！如果真係有人打嚟問我要100萬嘅話。仲話『聽日過畀你。』等我都試下咁講，咁樣答都幾豪爽。」

劇本班底好答應拍攝

林海峰，對上一次演出已是在5年前，他笑言：「我係一部接一部，不過中間隔咗一段時間。」對於接拍這部電影的原因，他表示：「依部戲嘅劇本真係寫得好好，已經好完整將個角色所有嘅嘢都寫晒出嚟，我差唔多照讀照做就可以交代到。唔淨係我，而係任何一個角色都用咗好心機多時間去寫，每個角色都好似背後有個故事，好難得見到有個咁心思細密嘅劇本。」 另外又指：「好多嘢都好奇妙，本身製片係我好朋友，而且見到個班底之後我冇諗過任何嘢就接咗。接咗之後就一心做好個角色佢。」

