正義迴廊｜張凱娸Kiki演陪審員感恩有緣接拍 何嘉莉捧場大讚出色

香港懸疑犯罪片《正義迴廊》故事改編自2013年轟動一時的大角咀弒雙親案，電影由翁子光監製、何爵天執導，麥沛東、楊偉倫、蘇玉華與林海峰等實力派演員擔綱演出，透過奇案重組、法庭對峙、陪審團之間的角力，引發對法制、公義與真相的反思，《正》片自上映短短個多星期大獲好評，贏盡口碑，票房連日成為單日票房冠軍，邁向千萬票房，繼續為港片爭光！



有份參與電影的張凱娸（Kiki）飾演一個事不關己的陪審員，投入案情後她與其他成員一同分析案情與犯人心理。日前Kiki相約Cool Style公司老闆Kim及旗下藝人劉沛蘅（Hillary）與何嘉莉（Lillian）一同欣賞《正》片，看後大家都讚不絕口。而Kiki亦有聯同導演出席謝票活動。Kiki感恩兩年前遇到這劇本：「好開心、好感恩兩年前可以參與拍攝呢部電影，呢日仲有公司同事出嚟支持我，我覺得好幸福呀！其實計計吓我都睇咗四次，每一次睇返都會有唔同嘅啟發畀我。呢一次係我第一次同咁有實力嘅師兄師姐合作，我已經好興奮，我知道一套電影上得到真係要排除萬難先可以成就到，電影口碑好好，好多朋友都有私訊畀我叫我『加油』，甚至對我嘅演技有肯定，真心非常多謝大家支持。」休息了一段時間的Kiki，目前已全心全意投入工作，誓圓一直在追的演員夢：「我休息咗一段時間，都會睇好多電影、做運動、學整嘢食，目前都希望喺電影上有更加多嘅發揮機會，會繼續追我嘅演員夢。」Hillary跟Lillian看後也大讚電影有意思，值得大家反思，Hillary說：「睇完之後有好多反思，會諗返好多時候人都鍾意用自己觀感去批判一個人，而冇去找出真相。戲裏面所有演員都做得好好、角色鮮明！尤其是阿倫，佢真係演到嗰一種性格缺陷。」Lillian看到血腥場面時也感到震憾：「我好欣賞佢哋一班陪審團同律師，同犯人同時出現講解案情嘅拍攝手法，係好值得人反思嘅一部電影，戲入面每個演員都好吸引、好有張力，Kiki演得好自然。睇完我都去搵返單case嚟睇。」