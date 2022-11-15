正義迴廊｜勢破2000萬「回本票房」 蘇玉華：應冇辜負K先生 林海峰想去英國謝票

《正義迴廊》上映第3周，憑口碑愈戰愈勇，票房已達1,700萬，勢必衝破監製翁子光所言的2,000萬「回本票房」。翁子光與導演何爵天，聯同楊偉倫(阿卵)、麥沛東、蘇玉華、 林海峰(Jan)等一班演員昨晚出席(14日)慶功宴。導演承諾，若票房突破2,000萬，將會公開刪減片段，包括幾位律師精湛演出，以及阿卵的精采「球技」。蘇玉華起初謝票時觀眾疏落，見證著憑口碑廣傳到大家追問睇了多少次的歷程，她直言總算沒辜負K先生。

蘇玉華與老公潘燦良傾劇情傾到半夜

蘇玉華和林海峰在戲中演辯護律師，兩人均表示不認知道K先生身分，阿蘇表示，「佢講得好，第二句話要為香港拍一套好電影，我覺得我哋應該冇辜負佢。」她憶述謝票情況，「從來冇諗過會有今日 (票房咁高)，因為兩星期前同導演、監製，仲有Michael (周文健) 一齊謝票，個陣個戲院係比較零星落索，但前日去咗7間戲院謝票，每間院都坐滿人㗎！真係好開心，有賴大家(觀眾) 一直分享套戲出去。到咗依家唔會再問人睇咗未，而係睇咗幾多次。」

她透露電影原本長達5個小時：「仲有好多嘢睇，要睇下導演揀咩場口出嚟，我都好期待 。」電影引發觀眾熱論，阿蘇與老公潘燦良睇了兩次，第二次入IMAX睇，大銀幕好震撼，看到更多細節，「我倆返屋企傾到3點幾，平時12點前就瞓咗，呢次感覺好強烈，我自己都有份演，但都可傾到咁耐！」