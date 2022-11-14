樂隊Zpecial新歌MV林千渟佩男做女主角 主音康聰緊張到標汗

新歌是講述一個感情上，不斷循環傷害的故事。首次做男主角的康聰，非常緊張，更被佩男大爆，「有一場戲，好搞笑，拍拍下，我突然間塊面黐𥹉𥹉，佢大汗到我塊面濕晒，全部係佢d汗。哈哈。」康聰尷尬笑道，「唔好意思，攬頭攬頸之後，我發覺自己唔單止係手出汗，手臂都出埋汗，攬過佢去到就搞到佢面都濕埋。」而隊友煒賢繼續爆料，「真係好怪呀！我識咗佢咁多年，佢係一個連做運動都唔流汗的人，但係今次竟然咁囉，哈哈。」

街頭炒大鑊

煒賢同樣是第一次拍MV要演戲，但他主要的戲份是與林千渟吵大鑊，「我都流晒汗，我第一次要係中環條街同條女吵大鑊，拍嗌交戲，互爆左十幾次導演先收貨。都好多謝千渟，佢帶我入戲啦。好彩我個樣夠衰夠惡，導演都收貨。」

問到煒賢曾經情路上，有沒有傷害過人？煒賢坦白道，「點會冇，我係呢度，值呢首歌向曾經被我傷害過的女孩子，講聲唔好意思。」康聰表示，「其實傷害都可以算係人生一個成長過程，經過傷害，人就會成長，日後會處理得更好。」千渟認為，被傷害是人生之中的必要經歷，年輕時會想報仇，但現在人成熟了，覺得報仇沒意思，反令自己更累。