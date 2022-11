樂隊Zpecial新歌MV林千渟佩男做女主角 主音康聰緊張到標汗

今年新加入華納的樂隊 Zpecial ,推出新歌《Not the One (Neither of Us》,請來林千渟及微辣佩男擔演MV女主角,與主音康聰及鼓手煒賢演對手戲,康聰首次演戲便要與女主角演親密戲,緊張到標汗,更連累佩男都濕晒。

新歌是講述一個感情上,不斷循環傷害的故事。首次做男主角的康聰,非常緊張,更被佩男大爆,「有一場戲,好搞笑,拍拍下,我突然間塊面黐𥹉𥹉,佢大汗到我塊面濕晒,全部係佢d汗。哈哈。」康聰尷尬笑道,「唔好意思,攬頭攬頸之後,我發覺自己唔單止係手出汗,手臂都出埋汗,攬過佢去到就搞到佢面都濕埋。」而隊友煒賢繼續爆料,「真係好怪呀!我識咗佢咁多年,佢係一個連做運動都唔流汗的人,但係今次竟然咁囉,哈哈。」