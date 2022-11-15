梁詠琪明年2月開騷 闊別5年再踏紅館：不會母女檔上場

梁詠琪(Gigi) 闊別紅館5年，今日宣布將於明年2月17、18日再踏舞台，舉行一連兩場《梁詠琪 時間遇上我們》演唱會。Gigi的囡囡Sofia也熱外唱歌、跳舞，演唱會可會母女檔上場？Gigi忍不住大笑：「佢好搞笑，當佢知道我開演唱會，佢問：『咁我呢？』嚇死我，以為佢想上台，原來佢擔心要返學無得去睇，其實囡囡唔會上台啦，佢喺台下搖吓熒光棒，都會好開心。」

罕以中性打扮登場

平日外表柔弱的Gigi，罕有地以中性打扮拍攝個唱海報，原來她一身霸氣十足的鮮紅色漆皮外套，由LadyGaga和Blackpink@Jennie鍾情的設計師Simone Rocha設計，她指出，「以前演唱會，總會著公主裙，哈哈，但今次嘅造型好唔同，好似著住盔甲、武士道服裝，件褸好重，但影出嚟好靚、好powerful、好sharp，但亦都夾雜咗好浪漫嘅lace，好符合我今次想表達嘅主題。」