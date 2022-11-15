李居明《智擒四人幫》口碑場哄動 證一國兩制創作無壓力

李居明近年為推動中國近代史教育，編撰及製作了多齣令人觀感一新的作品，開創中國近代史粵劇。繼《粵劇毛澤東》、《粵劇特朗普》、《共和三夢》後，最新力作《粵劇毛澤東4:智擒四人幫》亦火熱登場，日前搶閘推出兩日三場優先口碑場，反應空前熱烈，鐵定於今年春節賀歲公演。

《智擒四人幫》三場優先場掀起戲迷撲票熱潮，李居明更特別邀請了各界人士欣賞，除業界同行，還有文化、藝術、傳媒等不同界別人士，高朋滿座，演出期間掌聲、笑聲不絕，觀眾對劇本創作、老倌及所有演出者給予高度評價。米雪亦有現身支持，並讚李居明的新劇非常精彩。

題材踩界但未有受壓

李居明大讚龍貫天、陳咏儀、新劍郎、陳鴻進、鄧美玲、王超群等老倌，以及負責武打、舞蹈的年輕演員都有出色表現，博得全場喝釆，他非常感謝大家支持，笑言此劇成功公演，足證一國兩制行得通，由創作到演出，從來沒有任何壓力需要承擔。



明年加堆《小平你好》

李居明透露正同時撰寫多齣新派及傳統戲，預計明年公演的《小平你好》是第五齣近代史粵劇，必定令人期待。他表示近日為來年香港運程起多支卦象，顯示2023年是「大和諧年」，各國領袖人物有偈傾，就有好運行。估計疫情仍持續一年，但隨著防疫意識加強，社會逐漸回復正常，兩地通關在望，經濟必然向好且越來越好，大家一定要有信心。



