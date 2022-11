光希與爸爸 鬥有型

日本年輕人時尚icon木村光希,亦有上載相片,與爸爸一齊穿上皮褸鬥有型,並留言:「Happy Birthday to the best dad in the World。感激你所做的,我很幸運成為爸爸的女兒。」除了家人祝福,準備拍攝的《教場》前傳的劇劇組人員,昨日亦準備了蛋糕為木村慶生,木村今日於IG發文感謝各人。