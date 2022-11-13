拉闊音樂會｜Anson Lo胃抽筋要人扶返屋企 欣宜爆「老公」只吃一啖飯頂足全日

Anson Lo因為胃痛未有接受傳媒訪問。(陳奕釗攝)

欣宜與盧瀚霆(Anson Lo)今晚在亞洲博覽館舉行《拉闊音樂會 神の拉闊 鄭欣宜 x 盧瀚霆》，由於這個音樂會多次延期，今次終於順利舉行，欣宜在完騷後接受訪問時坦言很感動︰「今次終於做到，我真係好感觸，當我唱《我地》，見到全場燈海，自己都忍唔住落淚。」 完騷之後，欣宜表示Anson Lo因胃痛關係未能受訪，她以「老婆」身份發言︰「佢全日都胃痛，依家『奶奶』(盧瀚霆媽咪)喺房照顧佢。」經理人亦稱Anson Lo因為這個星期要應付籃球賽及音樂會，因此「佢真係有啲頂唔順」，所以無法接受訪問。

網上流出Anson Lo(紅衫者)因胃痛，要由工作人員扶走的片段。

欣宜讚Anson Lo表現專業 問到Anson Lo胃痛的情況，她表示有「奶奶」照顧住，所以不太擔心。至於對方是否因為心情而導致胃痛，她稱Anson Lo全日只吃了一啖炒飯，透露對方擔心變腫而吃得很少。她說︰「可能佢好耐無見大家，所以想落力啲。我想讚佢，佢真係好專業，佢喺呢個騷準備前後都好專業，真係very good！每個人都會擔心，工作以外會發生好多不愉快，或者壓力，但最重要係入到排舞室，上到台都好專業，the show must go on，佢係做到。」

欣宜心痛Anson Lo不舒服照演出，大讚對方專業。

欣宜為神徒發聲 提到他們其中一部份唱的歌比較「old school」，問到Anson Lo未必聽過這些歌，欣宜故作憤怒說︰「咩呀？我大佢少少咋！我憤怒呀！(你肯定佢識唱？)佢都學咗同唱咗啦！」 欣宜在演出期間，一度問Anson Lo為何不叫她及一眾「神徒」做老婆，對方當時答︰「老婆得一個，係邊個你哋自己諗。」她表示彩排時想到這個問題，於是決定現場才問對方，坦言是為「神徒」發聲，認為Anson Lo心中有一個答案，又指他為人胸襟廣闊，可以給很多愛予很多人。她自言很多時會叫Anson Lo做老公，又認為對方叫她的英文名很好聽。此外，欣宜直認今次自肥成功，又多次大讚對方演出好看，並自爆每次看他彩排時都不停尖叫，令她有點聲沙。

欣宜問Anson Lo為何不叫「神徒」做老婆，對方想了一回才答︰「老婆得一個，係邊個你哋自己諗。」(陳奕釗攝)

欣宜︰贏唔過Anson Lo 欣宜表示今次跳唱部份比自己開騷還要多，坦言對方真的很厲害，又笑言自己跳了這麼多日也沒變瘦。當問到如何評價自己的表現時，欣宜︰「贏唔得過佢，最重要大家enjoy，令到個氣氛good！我覺得自己都ok，但我嫌跳《Megahit》未夠準。」問到她會否考慮跟Anson Lo開part 2，她表示沒有，但有相約要吃很多的東西。