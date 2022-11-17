忽然心動｜AK與陳欣妍拍床戲硬晒軚變機械人：我對眼唔知要望邊

MIRROR成員AK(江𤒹生)與吳千語在麥浩邦執導的青春愛情電影《忽然心動》中首度合作並飾演KOL情侶，取材貼地，首度跳進大銀幕的AK，除了奉旨與千語談情外，更會和陳欣妍(Shirley)上演一段「床上戲」，戲中AK與Shirley打算做戲整蠱千語，怎料玩過火真的激怒對方，令千語即場發火！這場戲只見Shirley扯起AK上衣，但AK表現怕醜、動作生硬，雙手更像機械人：「我未試過同女性好close咁拍攝，但以我呢個狀態嚟講大家應該會覺得幾新鮮，因為未見過一個咁怕醜嘅AK！」《忽然心動》今日正式上映。

AK：佢真係好靚

當日的床戲cut機後導演和劇組也忍不住爆笑，導演更再三提醒AK放鬆一點，AK透露自己是首次和Shirley見面，「佢真係好靚，好似一個女神喺我面前，佢好好，因為佢知道我緊張同見到我好尷尬，之後佢俾我好多信心話唔緊要，呢場戲好快就過，我哋太近時我對眼唔知要望邊，就望到好低。」

除了床戲外，AK與千語拍攝宣傳照時一樣表現怕醜，擺不到甜蜜表情，千語笑說：「AK可能怕掂到我或者令我有任何唔舒服，佢好溫柔，但我知佢有啲緊張，所以我就主動少少，因為我哋始終係情侶要有啲sweet感覺，跟住我哋傾完偈後，佢就放鬆少少。」