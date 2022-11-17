姜濤視像現身音樂會 主辦機構︰醫生建議他不要下床

姜濤於上周五在商台舉辦的903 AllStar籃球賽中受傷，日前已完成手術，並在網上報平安，表示未來兩個月會跟枴杖作伴。他原定本周五要出席《樂在維港》音樂會，與格林美獎得主曹秀美合唱，但他現時的情況難以登台演出，因此大會宣布姜濤屆時會以視像形式參與今次活動。

主治醫生建議姜濤不要下床

主辦機構在專頁寫道︰「大家一定急不及待想了解有關姜濤會否出席香港新世代藝術協會（HKGNA）音樂節2022「樂在維港」開幕音樂會。姜濤及HKGNA 在手術過後一直進行溝通，看看是否有機會親身出席音樂會。雙方都十分希望能按計劃安排節目。姜濤非常愛惜他的粉絲，亦十分渴望參與是次音樂會與古典音樂天后曹秀美，並和HKGNA音樂節管弦樂團及指揮凌顯祐一同演出。惟直到今天早上，其主治醫生仍建議他盡量不要下床走動。經多方協調後，我們只可以安排姜濤在家中以視像形式與觀眾見面。」

姜糖如常入場支持

主辦機構又指大家一直希望可以安排姜濤親身出席音樂會，但同時亦以他的康復進度作首要考量，所以最後選擇以特別視像連線方式參與是次演出，屆時大家可以透過螢幕觀看他表演，同時他亦同樣可感受現場氣氛。」不少姜糖留言感謝主辦單位，並稱會如常入場支持。