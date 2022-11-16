姜濤未來兩個月要用拐仗步行 逾90歲病重婆婆叮囑：照顧好自己才能肩負大使命

姜濤昨晚(15日)完成手術後，上載右腳包了固定器的照片報平安，但仍未知步行情況。今日中午，姜濤在IG限時動態上載撐著拐仗的照片，寫著：「這兩個月的新朋友 #拐仗」。姜濤受傷入院，一直令姜糖擔心不已，他昨晚報平安後，大批姜濤留言送上祝福，其中一位逾90歲婆婆的留言，獲姜濤在IG的限時動態轉發及回應。原來這位婆婆患有重病，感激姜濤為她痛苦孤寂的患病日子帶來一點甜，並語重心長的送上叮囑，希望姜濤好好照顧自己，姜濤特地回應：「婆婆，看到您的留言了，心裡真的百感交集，真的非常感恩您一直默默支持，無論以後能否有機會見到，我都會記得您說過的話，最後，祝婆婆您身體健康長命百歲。」

婆婆因為姜濤舒緩痛苦孤寂

這位婆婆稱呼姜濤為「姜BB」，形容姜濤猶如上天派來凡間的天使，感激在她病重的日子有姜濤的可愛笑容，舒緩痛苦孤寂。這位卧病在床的婆婆自言只能為姜濤祈禱，她不忘叮囑剛完成手術的姜濤，「請你要好好照顧自己的身心靈健康喔！你的人生路還有很多責任和使命，你的父母是非常需要你的，你一定要乖乖，好好照顧自己，開開心心地過日子。保護好自己，才能肩負更大的使命，實現自己的夢想。」

姜糖婆婆又表示，一直渴望有機會看姜濤的個人演唱會，但自知未必等到，惟有入場看5次他主演的《阿媽有咗第二個》以示支持。最後她寄語姜濤要做自己真心喜歡的事：「若然有一天你的夢想變了也不緊要，最緊要做自己喜歡想做的事情。我們真係好希望見到真正開心的姜濤。既然你識得感激個天，也許是天意要活躍的你靜態一點，其實我們也很期待你去選唱一些溫暖人心有意義的歌曲，你站著有型地唱歌，都已很迷人吸引了。保重啦！」