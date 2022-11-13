姜濤十字韌帶早斷裂仍死頂 Coach Fui解釋傷勢大讚認真防守

Coach Fui︰姜濤 超積極防守

前甲一飛鷹球員兼現役教練Coach Fui梁振雄是《季前賽》的籃球指導，今日他在社交平台上載姜濤昔日練波片段，解釋姜濤今次受傷原因，並同時駁斥一些網上言論。Coach Fui表示，很早已經知道姜濤的右腳膝蓋前十字韌帶已斷裂，因此拍攝《季前賽》時擔心姜濤會受傷。他形容姜濤是一位超積極防守的球員，「佢無論係體育館，街場，都會撲到盡。佢無接受正規訓練，所以防守時經常以頭行先，呢樣先最擔心。」

扭到舊患出事

至於今次姜濤受傷的原因，Coach Fui說︰「今次比賽氣氛緊張，佢又交失波，用盡全力追，結果左腳鞋頭撬到膠地(呢隻膠地同平時打既木板地及水泥地唔同)，然後右腳膝頭扭到，觸及舊患，因為冇咗前十字韌帶，所以膝頭關節特別容易甩骹。當年我斷右腳十字韌帶，都係因為傳球失誤，後追防守時跳起落地扭到膝蓋。」