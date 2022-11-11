姊弟戀成大熱題材 Anne Hathaway新片溝掂小鮮肉偶像

姊弟戀題材嘅電影電視劇一直都有，尤其呢一兩年，有關姊弟戀嘅劇集簡直多到數唔晒！內地劇剛剛有金晨與王安宇主演、關於教練與學生運動員嘅超甜愛情劇《熾道》。

排住隊待播嘅仲有楊冪、許凱《愛的二八定律》，不過姊弟戀劇最勁都係憑「富察皇后」再次爆紅嘅秦嵐，同上年憑《蒼蘭訣》彈起嘅小鮮肉王鶴棣談戀愛嘅《理智派生活》。今年秦嵐又有同另一小鮮肉王子異合作《芳心蕩樣》，姊弟戀修成正果結婚生埋仔添！

於《理》及《芳》中嘅秦嵐都係女強人，有事業有樣有身材夠哂獨立，確係十分吸引嘅姐姐，不過2套劇其中一個爆點係男女主角嘅年齡差異，秦嵐同王鶴棣及王子異分別差19歲及17歲，姊弟嘅定義都幾廣闊吓！

荷里活亦會開拍同樣嘅姊弟戀嘅電影，搵嚟Anne Hathaway主演The Idea of You。電影改編自同名暢銷小說，原著故事講述40歲畫廊老闆單身媽陪個女去睇男團演唱會，結果溝到20歲男團主音！

作者Robinne Lee講過小說靈感來自One Direction嘅Harry Style同Eddie Redmayne，雖然作者堅持唔係想將自己嘅熱愛投入而寫成嘅Fan Fic，不過講中唔少姐姐粉心聲，結果成為暢銷小說！小編好奇女主角個女見阿媽溝咗自己偶像，有無嬲到斷絕關係。

電影版稍為調整咗男女主角嘅年紀，Anne Hathaway飾演39歲嘅女主角Solene Marchand，而男偶像Hayes Campbell就大返少少變成24歲，將由Netflix劇集Purple Heart男星 Nicholas Galitzine飾演。呢套差15歲嘅姊弟戀電影最快都要2023年先有得睇。

現實中Harry Style同大佢10年嘅演員兼導演Olivia Wilde拍拖、樂壇天后Cher雪兒同男朋友差40年，姊弟戀要WORK，相信才華及外型因素相當關鍵！

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載