叱咤2022 | 我最喜愛獎 MIRROR有一位未躋身男歌手15強 Tyson Yoshi同樣無份

商台《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》嘅我最喜愛的男歌手、女歌手及組合已經展開第一輪投票，並且公布暫時各個組別領先嘅15強名單。大熱嘅男團MIRROR當然入圍「我最喜愛的組合」15強，而多位單飛嘅「鏡仔」亦都打入男歌手名單，今年都有份角逐嘅Alton(王智德）暫時未見蹤影。日前喺IG呻商台唔多鍾意佢嘅Tyson Yoshi亦都未有喺15強之列。

女歌手之中，由網路轉戰樂壇嘅kayan9896同麗英都喺名單之上，但係去年女歌手銅獎得主林欣彤、今年有冠軍歌嘅JW都未有打入15強。

第一輪投票將會喺星期五截止，由眾多歌手中選出十強進入下round投票。

叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合十五強走勢如下（截至11月16日中午12時）：

男歌手︰MC張天賦、江𤒹生、呂爵安、李駿傑、林家謙、周國賢、洪嘉豪、姜濤、柳應廷、許廷鏗、陳卓賢、陳柏宇、張敬軒、馮允謙、盧瀚霆

女歌手︰AGA、kayan9896、Serrini、Winka、方皓玟、岑寧兒、泳兒、炎明熹、陳凱詠、陳蕾、黃姸、鄭欣宜、衛蘭 、謝安琪、麗英

組合︰ C Allstar、COLLAR、Dear Jane、ERROR、KOLOR、Lolly Talk、MC $oHo & KidNey、MIRROR、P1X3L、per se、RubberBand、The Hertz、ToNick、Zpecial、艾粒 ILUB

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