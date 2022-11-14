叱咤2022｜張家輝入圍角逐男歌手？ 網民︰學友都係做佢和音咋

《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》今日起進行第一階段投票，樂迷可以到指定網站投票，選出我最喜愛的男、女歌手及組合最後10強。未幾MIRROR的AK、ERROR的保錡及網民先後轉載了一張投票結果，內容是「我已投票給男歌手張家輝」，而圖片內更有家輝的頭像。
張學友張家輝同台獻唱
日前「修哥」胡楓舉行個唱，家輝應邀擔任嘉賓，並與「歌神」張學友同台跟修哥一齊唱《情已逝》，而當時家輝的聲音更一度掩過學友，而學友幾乎全程為對方和音，一度引來網民討論。因此有網民惡搞叱咤投票結果，換上了張家輝的相片，令不少網民笑爆，並列出他過去在電影中的搞笑歌曲作品，認為他絕對夠班可以拎「我最喜愛的男歌手」，笑言「學友都係做佢和音咋！」
拎過生力軍兼開拉闊音樂會
張家輝曾於2000年以歌手身份成功擊敗同年出道的陳冠希，奪得「叱咤樂壇生力軍男歌手金獎」，同年獲《十大勁歌金曲》和《十大中文金曲頒獎禮》頒發新人銅獎。他亦舉行過《903張家輝貼身拉闊音樂會》，兼推出過兩張唱片。其後家輝主攻電影發展。Do姐於14年的《叱咤》頒獎禮上曾公開寸家輝是樂壇騙子，因為家輝只當了兩年歌手便甚少唱歌，最新的作品已要數到2015年電影《陀地驅魔人》主題曲《你是我心愛的姑娘》。