叱咤記招｜林家謙被問起與女主播緋聞 Serrini擋駕搶答：呢個秘密嚟

《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》今日下午在昂坪市集舉行，一眾樂壇人氣單位均有出席，包括林家謙及其圈中知己Serrini亦有孖住現身。
穿冷衫現身變「大熱」
林家謙與Serrini在活動期間受訪，兩人又是一貫的亂噏作風，互相指今天是對方跟班，爆笑連場。林家謙在受訪初時搞笑封口，Serrini指他去了旅行太耐已唔識講廣東話，當被記者指是叱咤男金大熱，他才開口說：「不是。」Serrini指家謙在大熱天時着冷衫當然是「大熱」，家謙對於被睇好成為男歌手金獎的最佳人選，他多謝大家睇得起，自言信心只得一半，又打情罵俏指另一半是留給Serrini。當問到Serrini對爭女歌手獎有否信心時，她即搶答：「係絕對冇嘅！我淨係對我嘅衣着比較有信心。」叫大家可以期待她今年出席叱咤的一身打扮。Serrini被指看似清減了不少，她解釋只是Firm了，又聲稱正開始練大隻。之後，Serrini指林家謙為要孝敬長輩，是時候找數，並謂家謙今日做了其跟班，可從2.4億當中扣除4千蚊，但就拒收對方的歌曲補償，表示對自己的作品好有信心。
自薦幫軒仔塗潤膚膏
談到張敬軒下月開騷，Serrini自薦要幫軒仔塗Body Lotion。至於林家謙與靚女新聞主播呂德琳（Vicky）無厘頭鬧出緋聞，他沒有答跟對方是否認識，只說尚未睇當日報道，Serrini就為好友擋駕，自爆出席晚宴派對時跟好多男士密斟，雖然好希望有人拍低，但可惜沒有記者影到，記者再追問家謙是否單身，Serrini再搶答：「呢個秘密嚟。」又笑稱林家謙「身有屎」才不想多談，指他「失戀之前都是單身」；反觀Serrini就列出擇偶條件，要非常溫柔、尊重女性、支持女性自主、支持弱細社群、愛小動物及愛自己。