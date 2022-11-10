叱咤記招｜林家謙被問起與女主播緋聞 Serrini擋駕搶答：呢個秘密嚟

《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》今日下午在昂坪市集舉行，一眾樂壇人氣單位均有出席，包括林家謙及其圈中知己Serrini亦有孖住現身。

穿冷衫現身變 「大熱」

林家謙與Serrini在活動期間受訪，兩人又是一貫的亂噏作風，互相指今天是對方跟班，爆笑連場。林家謙在受訪初時搞笑封口，Serrini指他去了旅行太耐已唔識講廣東話，當被記者指是叱咤男金大熱，他才開口說：「不是。」Serrini指家謙在大熱天時着冷衫當然是「大熱」，家謙對於被睇好成為男歌手金獎的最佳人選，他多謝大家睇得起，自言信心只得一半，又打情罵俏指另一半是留給Serrini。當問到Serrini對爭女歌手獎有否信心時，她即搶答：「係絕對冇嘅！我淨係對我嘅衣着比較有信心。」叫大家可以期待她今年出席叱咤的一身打扮。Serrini被指看似清減了不少，她解釋只是Firm了，又聲稱正開始練大隻。之後，Serrini指林家謙為要孝敬長輩，是時候找數，並謂家謙今日做了其跟班，可從2.4億當中扣除4千蚊，但就拒收對方的歌曲補償，表示對自己的作品好有信心。