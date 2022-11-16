前尊尼仔自爆15歲遭性侵 直指平野紫耀都係受害人

2016年離巢的前尊尼仔岡本Kauan，近日向身兼YouTuber的國會議員東谷義和大爆內幕，在直播中談到公司一直流傳的「陪瞓」傳聞，更自爆曾遭已故尊尼事務所創辦人Johnny喜多川帶返寓所性侵，當年自己年僅15至16歲，被迫讓Johnny喜多川替他口交，並要完成整個過程才可離去。岡本Kauan自言當時被嚇到眼濕濕，聲稱有留下影片作為證據，更拉埋King & Prince主將平野紫耀落水，指對方亦是受害者。岡本Kauan又透露，對喜多川睡房內放有兩張床留有深刻印象，直指其中一張是有另類用途。

被 質疑抽水博出位 現年26歲的岡本Kauan於10年前入行，2012年加入尊尼事務所成為Jr.，在2017年離巢，現時以獨立姿態發展，最近推出單曲《Melon》，不過IG追隨人數只得4.4萬，YouTube頻道也僅有1.3萬人訂閱，令網民質疑他今次只是抽水博出位。