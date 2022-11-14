ONE INNOVALE-Cabanna 加推57伙 最平336萬

新界區上車盤銷情理想，恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna於過去周末兩日共錄6宗成交，套現約2,770萬元。發展商見銷情理想，昨乘勢加推3號價單，涉57伙，扣除最高7%折扣優惠後，單位折實價約336.28萬至934.84萬元，呎價13,648至15,504元。
周四次輪開賣113伙
今批57伙折實平均呎價14,438元，與上張2號價單的14,208元相比，高約1.6%。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，新加推單位戶型涵蓋開放式至三房，實用面積介乎224至683方呎。最低售價為E座1樓單位7，實用面積224方呎，開放式間隔，折實價336.28萬元，呎價15,013元。他稱，項目將於本周四次輪推售113伙，包括8伙開放式、93伙一房、6伙兩房及6伙三房。
連方I推2伙兩房周三發售
市區新盤方面，萬科香港長沙灣連方I上周六首輪推售30伙，即日售出7伙，當中兩房單位沽清。萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧指，項目首批買家當中，以用家為主，其中兩房單位較受買家歡迎，反映市區剛性住屋需求殷切，故隨即推出2伙兩房單位於周三發售，分別為9樓B室及11樓B室，實用面積均為401方呎。
MONACO ONE沽13車位 吸金3700萬
另外，會德豐地產啟德新盤MONACO ONE於上周六售出13個車位，套現逾3,700萬元；同時售出2B座中層C室，實用面積492方呎，兩房梗廚間隔，成交價1,268.7萬元，呎價25,787元。