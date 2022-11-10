錦上路柏瓏I施工與審批圖有出入 發展商：修正方案已獲同意 工程進度不受影響

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、中國海外(688)及港鐵(066)合作發展的元朗錦上路站柏瓏I，承建商在項目施工時懷疑未有依從圖則，且大廈轉力層底下8條主力柱的結構力度不足。發展商回應指，已馬上責成總承建商全面檢查及修正，有關修正並不涉及拆卸任何現有建築物。

資料顯示，柏瓏I承建商為中國海外房屋工程。發展商回應指，公司一貫非常重視項目質素，貫徹既定品質管理系統。據了解，發展商在10月中旬進行例行檢查期間，發現部分柱身鋼筋綁紮工序與審批圖則有出入，已馬上責成總承建商全面檢查及修正，確保所有結構符合相關條例要求。有關修正並不涉及拆卸任何現有建築物；而有關方案已獲註冊結構工程師同意。施工期間，團隊已做妥防塵及防噪音等保護措施。整體項目工程進度不會受到影響。

港鐵：已要求發展商嚴謹處理

港鐵表示，公司已接獲項目發展商的通報，亦知悉有關的跟進方案，已要求發展商嚴謹處理。