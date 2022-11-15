買抵過租！十大屋苑租金回報率全面回升 邊個屋苑有3厘半？

「樓價跌，租金回報升」

值得留意的是，樓市已出現「樓價跌、租金回報升」的情況。於去年底，10大屋苑的租金回報率全數低於3厘，但至本月，該批屋苑的租金回報全線上升，其中康怡花園、美孚新邨、黃埔花園及嘉湖山莊，回報率重返3厘以上的較合理水平。

當中，沙田第一城今年樓價已跌約兩成，平均呎價由去年底約17,402元，跌至本月約13,875元，令租金回報率由去年底不足3厘，低見約2.83厘，升至11月約3.49厘，為十大屋苑之冠。

中原地產區域營業董事黎宗文表示，沙田第一城兩房戶造價已比去年高峰價回落足足「1球」，由約500萬元跌至約400萬元，但租金只微跌2%，令租金回報率升至近年高位。現時同類單位月租約1.1萬至1.3萬元，視乎樓層及裝修而定。