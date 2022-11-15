買抵過租！十大屋苑租金回報率全面回升 邊個屋苑有3厘半？

本港大型銀行再度加息後，不少業主加大減價力度，令樓價跌幅快於租金，並帶動租金回報率逆市反彈。據中原地產分行統計，十大屋苑於11月租金回報率與去年底比較全線向上，當中4個屋苑更重上約3厘水平。
反映整體二手樓價的中原城先領先指數CCL，上周五(11日)報164.78點，連跌5周共3.42%，與去年8月歷史高位191.43點計，迄今累跌13.9%。相反，現時市況較多不明因素，部分用家轉買為租，帶動租賃表現靠穩。中原城市租金指數CRI去年同期為116.11點，上周報111.51點，只回落約4%，反映過去一年樓價跌勢拋離租金。
「樓價跌，租金回報升」
值得留意的是，樓市已出現「樓價跌、租金回報升」的情況。於去年底，10大屋苑的租金回報率全數低於3厘，但至本月，該批屋苑的租金回報全線上升，其中康怡花園、美孚新邨、黃埔花園及嘉湖山莊，回報率重返3厘以上的較合理水平。
當中，沙田第一城今年樓價已跌約兩成，平均呎價由去年底約17,402元，跌至本月約13,875元，令租金回報率由去年底不足3厘，低見約2.83厘，升至11月約3.49厘，為十大屋苑之冠。
中原地產區域營業董事黎宗文表示，沙田第一城兩房戶造價已比去年高峰價回落足足「1球」，由約500萬元跌至約400萬元，但租金只微跌2%，令租金回報率升至近年高位。現時同類單位月租約1.1萬至1.3萬元，視乎樓層及裝修而定。
太古城回報率見今年新高
荔枝角老牌屋苑美孚新邨，租金回報率亦由去年底2.95厘，升至11月的3.48厘；之後是康怡花園及黃埔花園，回報率分別約3.06厘及3.02厘。至於太古城，今年6月租金回報率曾跌穿2厘水平，僅1.98厘，但自9月已連升兩個月，11月高見約2.74厘，創今年新高。海怡半島回報率最低，11月錄約2.59厘。
中原地產東涌及青衣區高級資深區域營業董事范偉康表示，東涌租務市場向來需求大，11月上半月區內暫錄得約8宗買賣，但租務成交已超過50宗，租金靠穩。